Стали известны победители «Грэмми — 2026»

В ночь с 1 на 2 февраля Лос-Анджелесе прошла 68-я церемония награждения «Грэмми». Об исполнителях, одержавших победу в главных номинациях — в материале «Вечерней Москвы».
Так, в номинации «лучший рэп-альбом» победил GNX Кендрика Ламара, а лучшим новым исполнителем стала Оливия Дин. Приз за номинацию «песня года» забрала Wildflower в исполнении Билли Айлиш.
«Альбом года» присудили Debí Tirar Más Fotos исполнителя Bad Bunny. «Запись года» получила Luther — совместная песня Кендрика Ламара и SZA.
«Лучший урбана-альбом» получил DeBí TiRAR MáS FOToS Bad Bunny. В новой номинации «лучший современный кантри-альбом» победил Beautifully Broken от Jelly Roll. «Лучший вокальный поп-альбом» присужден Mayhem Леди Гаги, а «лучшее сольное поп-исполнение» — треку Messy от Лолы Янг.
В номинации «Лучшая танцевальная поп-запись» победу одержала песня Abracadabra Леди Гаги Abracadabra, а звание лучшего танцевального/электронного альбома присудили Eusexua FKA Twigs. Кроме того, лучшим музыкальным клипом назвали Anxiety от рэп-исполнительницы Doechii, а лучшей R&B песней — Folded от Kehlaniю.
Продюсером года стал Cirkut (работал над альбомом Mayhem Леди Гаги), а сонграйтером — Эми Аллен.
