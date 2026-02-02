Синоптик рассказал о погоде в Москве в ночь на понедельник

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Температура воздуха ночью в Москве опустилась до минус 21,8 градуса при климатической ночной норме февраля минус 11,1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Минувшей ночью на опорной московской метеостанции ВДНХ столбик минимального термометра застыл на отметке минус 20,5 градуса, в Тушино минус 21,8 градуса, на Балчуге минус 19,5 градуса. Климатическая ночная норма февраля составляет минус 11,1 градуса», — рассказал Тишковец.
Он отметил, что в Подмосковье под утро было от минус 19,6 градуса в Талдоме до минус 26,3 градуса в Серпухове. В Рязанской области было до минус 25 — минус 28 градусов.
«Аномальные морозы сохранятся до пятницы включительно, после чего в выходные стужа отступит и температурный фон вернется в климатическое русло», — добавил синоптик.