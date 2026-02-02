Ричмонд
Три вакансии председателей районных судов объявлены в Омской области

Квалификационная коллегия судей региона начала прием документов на руководящие должности в Азовском, Марьяновском и Любинском районных судах.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 30 января 2026 года, Квалификационная коллегия судей Омской области объявила о старте приема документов на три вакантные должности председателей районных судов региона. Вакансии открыты в Азовском, Марьяновском и Любинском районных судах Омской области в связи с истечением шестилетних сроков полномочий нынешних руководителей во второй половине 2026 года согласно президентскому указу.

Любинский районный суд с сентября 2020 года возглавляет Андрей Дроздов, чей срок полномочий истекает через семь месяцев. В тот же период завершается работа председателя Азовского районного суда Андрея Кулешова. Аналогичная ситуация сложилась в Марьяновском районном суде, где с августа 2020 года председателем является Татьяна Галькова. Вопрос о том, будут ли действующие руководители претендовать на повторное утверждение в должности, на момент публикации остается открытым.

Помимо вакансий на посты председателей, коллегия объявила о необходимости заполнить три судейские должности в Кировском районном суде города Омска, одну — в Центральном районном суде областного центра и еще одну — в Арбитражном суде Омской области.

Ранее также была объявлена вакантной должность председателя Омского областного суда, которую с июня 2020 года занимает Петр Трапезников.

Ранее мы писали, что омская прокуратура не допустила резкий рост платежей за ЖКУ.