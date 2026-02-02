Три вакансии председателей районных судов объявлены в Омской области

Любинский районный суд с сентября 2020 года возглавляет Андрей Дроздов, чей срок полномочий истекает через семь месяцев. В тот же период завершается работа председателя Азовского районного суда Андрея Кулешова. Аналогичная ситуация сложилась в Марьяновском районном суде, где с августа 2020 года председателем является Татьяна Галькова. Вопрос о том, будут ли действующие руководители претендовать на повторное утверждение в должности, на момент публикации остается открытым.