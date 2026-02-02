На заправках Иркутска за неделю изменились цены на топливо

АИ-95 подорожал до 66,05 рубля, в то время как на других заправках цена составляет 65,75 рубля за литр. АИ-100 теперь можно заправить за 89,35 рубля за литр. Бензин АИ-98 не изменился, его продолжают опускать по 89,8 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива пока остаётся неизменной и составляет 81,8 рубля.