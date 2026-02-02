Ричмонд
На заправках Иркутска за неделю изменились цены на топливо

АИ-95 подорожал до 66,05 рубля за литр.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С начала февраля в Иркутске снова начали меняться цены на бензин популярных марок. За последнюю неделю стоимость повысилась на 30 копеек. Об этом сообщает Байкал24.

— Теперь литр бензина АИ-92 стоит 62,55 рубля на некоторых АЗС, в то время как на других цена осталась на уровне 62,25 рубля.

АИ-95 подорожал до 66,05 рубля, в то время как на других заправках цена составляет 65,75 рубля за литр. АИ-100 теперь можно заправить за 89,35 рубля за литр. Бензин АИ-98 не изменился, его продолжают опускать по 89,8 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива пока остаётся неизменной и составляет 81,8 рубля.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в областном центре с 15 февраля вырастет стоимость проезда на маршруте № 4к.