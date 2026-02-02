Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре определили инвесторов для реставрации объектов культурного наследия

Инвесторы выплатят в бюджет Самары до семи миллионов рублей за право отреставрировать ОКН.

Источник: телеграм-канал Ивана Носкова

Определены первые инвесторы, которые отреставрируют объекты культурного наследия в Самаре. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Иван Носков.

«Первые аукционы состоялись, поступили заявки на четыре объекта: улица Ленинская 104−106, улица Водников, 40, улица Максима Горького, 119, улица Фрунзе, 123−125», — сообщил глава города.

Победителями аукционов стали компании и Самары, Нижнего Новгорода и Казани. За право стать инвесторами они заплатят в бюджет города от двух до семи миллионов рублей, а на реставрацию потратят гораздо больше.

Пока реставрацию не завершат, объект будет находиться в муниципальной собственности. После инвестор сможет открыть в историческом здании организацию или соцучреждение. В ОКН могут располагаться выставочные залы, галереи, офисы, отели, кафе.

Напомним, что осенью 2025 года в Самаре определили 11 ОКН, которые передадут инвесторам. Кто отреставрирует четыре из них, определили. Торги по остальным объектам пройдут в феврале.