В Самаре определили инвесторов для реставрации объектов культурного наследия

Определены первые инвесторы, которые отреставрируют объекты культурного наследия в Самаре. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Иван Носков.
«Первые аукционы состоялись, поступили заявки на четыре объекта: улица Ленинская 104−106, улица Водников, 40, улица Максима Горького, 119, улица Фрунзе, 123−125», — сообщил глава города.
Победителями аукционов стали компании и Самары, Нижнего Новгорода и Казани. За право стать инвесторами они заплатят в бюджет города от двух до семи миллионов рублей, а на реставрацию потратят гораздо больше.
Пока реставрацию не завершат, объект будет находиться в муниципальной собственности. После инвестор сможет открыть в историческом здании организацию или соцучреждение. В ОКН могут располагаться выставочные залы, галереи, офисы, отели, кафе.
Напомним, что осенью 2025 года в Самаре определили 11 ОКН, которые передадут инвесторам. Кто отреставрирует четыре из них, определили. Торги по остальным объектам пройдут в феврале.