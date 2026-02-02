В опубликованных письмах финансиста-насильника Эпштейна нашлась переписка с краснояркой

В одном из писем от 9 декабря 2009 года она писала: «У меня всё хорошо, собираюсь снять сюжет для одного из телеканалов в Красноярске, городе, откуда я родом. Его покажут перед Новым годом. Просто жду, пока оператор освободится, чтобы это сделать. Это, конечно, мелочь, но всё равно для меня это опыт. Джеффри, я и Катя, подруга Генри, едем во Флориду на Рождество с 22 по 28 декабря. Мы бы с удовольствием заехали к вам в гости, если это возможно».