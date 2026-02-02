В опубликованных письмах финансиста-насильника Эпштейна нашлась переписка с краснояркой

В письмах она представляется Ириной и называет Красноярск своим родным городом.
Ирина вела активную переписку с Джеффри по крайней мере с 2009 года. Судя по сообщениям, она сама проводила время с Эпштейном, организовывала ему встречи с другими молодыми девушками из России, поздравляла его с праздниками. Переписка продлилась до 2017 года.
В одном из писем от 9 декабря 2009 года она писала: «У меня всё хорошо, собираюсь снять сюжет для одного из телеканалов в Красноярске, городе, откуда я родом. Его покажут перед Новым годом. Просто жду, пока оператор освободится, чтобы это сделать. Это, конечно, мелочь, но всё равно для меня это опыт. Джеффри, я и Катя, подруга Генри, едем во Флориду на Рождество с 22 по 28 декабря. Мы бы с удовольствием заехали к вам в гости, если это возможно».
Всего Красноярск упоминается в файлах Эпштейна дважды. Помимо Ирины, Джеффри мог быть знаком с еще одной краснояркой. В архивах содержится письмо от неизвестного адресата, предлагавшего Эпштейну познакомиться с 18-летней девушкой из Красноярска, которую отправитель описывает как очень красивую и хорошо говорящую по-английски. Был ли организован такой визит, из переписки не ясно.
Джеффри Эпштейн — американский финансист, проводивший консультации для высокопоставленных лиц. В 2008 году его осудили за организацию проституции и сексуальные домогательства, после чего внесли в реестр секс-преступников США.
В июле 2019 года его арестовали по новому федеральному обвинению в торговле детьми, а 10 августа того же года он был найден мертвым в своей тюремной камере. Его дело связано с организацией сети, поставлявшей несовершеннолетних для высокопоставленных лиц. По данным следствия, на своем частном острове Эпштейн проводил вечеринки с участием несовершеннолетних, а также известных политиков, бизнесменов и знаменитостей.