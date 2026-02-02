Вербовка через соцсети: в Узбекистане выявили группу, попавшую под влияние экстремистов

Всё началось с 24-летнего уроженца Джизакской области, который в настоящее время является студентом одного из высших учебных заведений Ташкента. Молодой человек вступил в переписку в социальных сетях с вербовщиками запрещённых экстремистских организаций. В процессе общения ему активно навязывались радикальные идеи, подменялись ценности и формировалось искажённое восприятие происходящего.