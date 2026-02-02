Вербовка через соцсети: в Узбекистане выявили группу, попавшую под влияние экстремистов

Всё началось с 24-летнего уроженца Джизакской области, который в настоящее время является студентом одного из высших учебных заведений Ташкента. Молодой человек вступил в переписку в социальных сетях с вербовщиками запрещённых экстремистских организаций. В процессе общения ему активно навязывались радикальные идеи, подменялись ценности и формировалось искажённое восприятие происходящего.
После этого, уже находясь под влиянием экстремистской идеологии, студент привлёк к противоправной деятельности своего знакомого. Вместе они решили создать круг «единомышленников».
Для этого в мессенджере Telegram была создана закрытая группа, куда начали добавлять знакомых. Внутри сообщества распространялись запрещённые законом аудио- и видеоматериалы религиозного содержания, пропагандируемые идеологами религиозно-экстремистских течений и международных террористических организаций.
В результате была сформирована виртуальная группа численностью около 18 человек, проживающих в Джизакской области. В рамках этой группы обсуждались экстремистские идеи и осуществлялся обмен различным радикальным контентом.
В ходе спецоперации двое организаторов группы были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по части первой статьи 244−2 Уголовного кодекса — создание, руководство и участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских либо иных запрещённых организациях. Им грозит тюремный срок от 5 до 15 лет.
Кроме того, девять человек были подвергнуты административному аресту. С ещё семью гражданами проведены профилактические беседы, в ходе которых им подробно разъяснены требования законодательства и правовые последствия участия в подобной деятельности.
Правоохранительные органы в очередной раз напоминают: распространение запрещённых материалов и участие в сомнительных онлайн-группах может привести к серьёзной уголовной ответственности, а экстремистская пропаганда в интернете остаётся одной из ключевых угроз общественной безопасности.