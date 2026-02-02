Движение трамваев полностью приостановлено в Усолье-Сибирском

IrkutskMedia, 2 февраля. Сегодня утром в Усолье-Сибирском временно приостановили движение трамваев. Причиной тому послужили внезапные технические неполадки.
Как сообщает пресс-служба администрации города, специалисты МУП «Электроавтотранс» работают на месте и прилагают все усилия для скорейшего восстановления работы трамвайной сети.
Администрация города принесла свои извинения за доставленные неудобства и попросила горожан учитывать сложившуюся ситуацию при планировании утренних поездок. В мэрии также порекомендовали выбирать альтернативные виды транспорта и закладывать дополнительное время на дорогу.
Ранее агентство сообщало, что из-за проведения аварийных работ в районе улицы Байкальской, 239/8 было приостановлено движение трамваев маршрута № 5. Ранее подобная ситуация была с движением трамваев № 5 и № 6 в микрорайон Солнечный — движение ограничивали из-за неотложных аварийных работ в районе остановки «Релейный завод».