Эксперт раскрыла секреты бюджетного, но изысканного ужина на 14 февраля

Ранний шопинг поможет избежать ажиотажа и спешки. В первую очередь можно приобрести товары с длительным сроком хранения. Это касается классических подарков — конфет и шоколада, а также замороженных морепродуктов, таких как креветки, мидии или кальмары, которые готовятся быстро и часто обходятся дешевле в замороженном виде.
Также заранее можно выбрать игристое вино, которое отлично дополнит романтический ужин. Алкогольные напитки часто встречаются со скидками и по акциям, поэтому стоит начать мониторить предложения заранее, чтобы повысить шансы приобрести любимое вино по выгодной стоимости.
Арина Самойлова.
Эксперт программы лояльности «X5 Клуб».
В то же время покупку скоропортящихся продуктов — свежих овощей, фруктов, зелени, сыров и колбасных изделий — лучше отложить на 1−2 дня до праздника, чтобы выбрать самые качественные и свежие варианты.
Отдельное внимание эксперт уделила цветам. Она отметила, что в супермаркетах букеты, как правило, стоят выгоднее, чем в специализированных цветочных магазинах, а в преддверии праздника торговые сети часто предлагают на них специальные акции.
Что касается меню, то Самойлова советует не усложнять его. Достаточно одного горячего блюда и нескольких быстрых закусок. Например, морепродукты, обжаренные со сливочным маслом и чесноком, можно подать с лёгким овощным салатом и дополнить мясной нарезкой или канапе. На десерт подойдут фрукты или заранее купленные конфеты.
«Даже простое меню можно сделать праздничным, если уделить внимание мелочам: сервировке стола с красивыми салфетками, свечам, тематическим открыткам. Обратите внимание на специальные секции к 14 февраля в супермаркетах — там вы найдёте не только конкретные товары по вашему списку, но и вдохновение для милых дополнений к романтическим планам», — заключила собеседница Life.ru.
