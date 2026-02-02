Эксперт раскрыла секреты бюджетного, но изысканного ужина на 14 февраля

Ранее Life.ru писал, что гаджеты всё чаще портят романтику на свиданиях. Обычно привычка постоянно проверять телефон связана не с равнодушием, а с закрепившимися поведенческими паттернами. При этом навязчивое залипание в экран на первых встречах всё же может говорить о слабом интересе к партнёру.