В Красноярске пройдет спецпоказ драмеди «Здесь был Юра» с Константином Хабенским

Фильм рассказывает историю миллениалов Сереги и Олега, живущих в московской коммуналке и мечтающих о рок-сцене. Их хрупкий бытовой баланс нарушает появление дяди Олега — 50-летнего Юры с ментальными особенностями, которому требуется постоянная забота. На фоне подготовки к первому серьезному выступлению герои сталкиваются с чередой бытовых, эмоциональных и нравственных испытаний, где сочетаются абсурд, усталость, привязанность и ответственность за другого человека.