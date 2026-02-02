В Красноярске пройдет спецпоказ драмеди «Здесь был Юра» с Константином Хабенским

Фильм рассказывает историю миллениалов Сереги и Олега, живущих в московской коммуналке и мечтающих о рок-сцене. Их хрупкий бытовой баланс нарушает появление дяди Олега — 50-летнего Юры с ментальными особенностями, которому требуется постоянная забота. На фоне подготовки к первому серьезному выступлению герои сталкиваются с чередой бытовых, эмоциональных и нравственных испытаний, где сочетаются абсурд, усталость, привязанность и ответственность за другого человека.
«Здесь был Юра» — дебютная полнометражная работа режиссера Сергея Малкина, основанная на реальных событиях его жизни. Картина была отмечена Гран-при фестиваля актуального российского кино «Маяк-2025», а Константин Хабенский получил награду за лучшую мужскую роль. Также в фильме сыграли Кузьма Котрелев и Денис Парамонов.
Спецпоказ в Красноярске станет возможностью увидеть одну из самых обсуждаемых российских картин сезона и напрямую задать вопросы автору фильма о замысле, личном опыте и работе с актерами.18+