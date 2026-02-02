Биолог Петр Лидский назвал старение механизмом удаления зараженных особей

Если старение — это накопление ошибок, то у нас как бы есть шина автомобильная, она спускает постепенно воздух, ее надо докачать, и тогда снова она будет как раньше. Если старение — это программа, то, значит, у нас гвоздь, вонзившийся в шину, на это запрограммирован, он намеренно выпускает воздух. То есть в отличие от первого случая происходит структурное изменение — появление гвоздя. Тогда надо гвоздь достать, дырку заделать, и только тогда имеет смысл шину подкачивать. В первом случае нужно что-то починить, во втором — что-то сломать, гвоздь в данном случае.