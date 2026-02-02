Воздух проверяют на яды после крупного пожара на свалке в Уссурийске

В Уссурийске после масштабного пожара на полигоне твердых коммунальных отходов специалисты проверяют воздух на содержание опасных веществ. Возгорание площадью 1000 квадратных метров произошло 26 января на улице 2-я Шахтерская и было ликвидировано в течение трех часов.
Поскольку рядом со свалкой расположены жилые дома, Роспотребнадзор организовал ежедневный лабораторный контроль качества воздуха. Пробы берутся на границе жилой застройки, в том числе на улицах 9-я Шахта и Нагорная.
Как сообщили в администрации Уссурийска, по результатам лабораторных исследований проб превышения нормативов исследуемых показателей не установлено. Угрозы для населения нет, жалоб от жителей на плохое самочувствие не поступало.
Мониторинг атмосферного воздуха будет продолжаться ежедневно до полного прекращения задымления территории полигона.