Камчатские спасатели сняли двух собак с дрейфующей льдины в бухте Раковой

В бухте Раковой Петропавловска-Камчатского сотрудники МЧС России успешно эвакуировали двух собак, которые двое суток находились на отколовшейся льдине. Об этом информирует Главное управление МЧС по Камчатскому краю.
Поисково-спасательный отряд МЧС быстро прибыл на место происшествия. Льдина находилась примерно в 250 метрах от береговой линии. Спасатели обратились к военному буксиру, проходившему мимо, за помощью. Один из спасателей спустился на льдину, привязал к ней верёвку и поднял животных на борт судна.
О том, что собаки попали в беду сообщили очевидцы. После спасения животных обогрели, накормили и отпустили на берег. Ветеринарная помощь собакам не потребовалась.