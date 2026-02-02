Камчатские спасатели сняли двух собак с дрейфующей льдины в бухте Раковой

Поисково-спасательный отряд МЧС быстро прибыл на место происшествия. Льдина находилась примерно в 250 метрах от береговой линии. Спасатели обратились к военному буксиру, проходившему мимо, за помощью. Один из спасателей спустился на льдину, привязал к ней верёвку и поднял животных на борт судна.