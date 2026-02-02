Создана технология получения коагулянта из золы угольных ТЭС

Затем из обрабатываемого вещества удаляется кальций. Ученые предложили на стадии кислотного выщелачивания обожженного продукта добавлять в него гидроксид кальция, в результате чего более 95% кальция осаждается в виде безводного ангидрита. Полученные из очищенного раствора высокочистые квасцы используются для синтеза нанопорошка аморфного гидроксида алюминия с высокой удельной поверхностью, который растворяется в соляной кислоте с образованием полиоксихлорида алюминия.