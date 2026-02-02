Создана технология получения коагулянта из золы угольных ТЭС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Международный коллектив российских и китайских ученых разработал новую технологию получения полезного вещества — «зеленого коагулянта» для водоочистки из отходов угольных тепловых электростанций, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Международный коллектив ученых из ГЕОХИ РАН, УрФУ, МГУ им. М. В. Ломоносова и Университета Тунцзи (Шанхай, Китай) представил прорывную ресурсосберегающую технологию получения полиоксихлорида алюминия из золы-уноса угольных электростанций. Разработанный метод решает две острые экологические проблемы: утилизацию миллионов тонн опасных отходов и производство востребованного химического реагента для водоподготовки», — отметили в пресс-службе.
В основе технологии лежит предварительная механическая активация золы, которая разрушает структуру ее основной составляющей — минерала муллита, и последующий обжиг с сульфатом аммония. Оптимизация параметров (активация 60 минут, обжиг при 450 градусах в течение 30 минут) позволила достичь высокой степени извлечения алюминия — 78,6%.
Затем из обрабатываемого вещества удаляется кальций. Ученые предложили на стадии кислотного выщелачивания обожженного продукта добавлять в него гидроксид кальция, в результате чего более 95% кальция осаждается в виде безводного ангидрита. Полученные из очищенного раствора высокочистые квасцы используются для синтеза нанопорошка аморфного гидроксида алюминия с высокой удельной поверхностью, который растворяется в соляной кислоте с образованием полиоксихлорида алюминия.
Из 1 тонны золы муллитового типа получается около 0,58 тонны порошкообразного полиоксихлорида алюминия с содержанием оксида алюминия 30%, и еще одна тонна твердого остатка, обогащенного кальцием и пригодного для строительных материалов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки РФ. Результаты опубликованы в журнале Process Safety and Environmental Protection.