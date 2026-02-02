За сутки спасатели Ростовской области потушили восемь пожаров

За сутки 1 февраля подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области были задействованы в ликвидации последствий одиннадцати происшествий. Силами спасателей было потушено восемь техногенных пожаров, а также ликвидированы последствия трех дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.