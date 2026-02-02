Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сутки спасатели Ростовской области потушили восемь пожаров

Донские спасатели за сутки отреагировали на 11 происшествий.

Источник: Комсомольская правда

За сутки 1 февраля подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области были задействованы в ликвидации последствий одиннадцати происшествий. Силами спасателей было потушено восемь техногенных пожаров, а также ликвидированы последствия трех дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На выполнение этих задач оперативно выезжали 108 специалистов, также было задействовано 27 единиц специальной техники.

Ранее сообщалось, что в Батайске сгорел вагончик в одном из ДНТ. В итоге спасатели эвакуировали три человека.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!