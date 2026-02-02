Минэнерго сказало о ситуации в Беларуси из-за сильных морозов: «Сформировано более 670 аварийных бригад, есть штатные отключения»

Адаменко объяснил, что ведомство работает на опережение. Заблаговременно мобилизованы люди, проверяется техника, готовятся автономные источники электроэнергии. Еще замминистра энергетики уточнил, что из-за 30-градусных морозов, пришедших в Беларусь, значительную часть персонала ведомства мобилизовали для круглосуточного «горячего дежурства». Свыше 670 бригад сформировали на случай ликвидации возможные последствия природных катаклизмов, более 200 мобильных бригад, рассредоточенных по всей стране, готовы ехать в любую точку республики для оказания помощи на местах. Еще около 700 единиц техники оборудованы спецустройствами для работы в сложных погодных условиях.