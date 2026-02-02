Минэнерго сказало о ситуации в Беларуси из-за сильных морозов: «Сформировано более 670 аварийных бригад, есть штатные отключения»

В Министерстве энергетики рассказали о ситуации в системе из-за пришедших в Беларусь лютых 30-градусных морозов, сообщает «Беларусь 1».
По словам замглавы Минэнерго Сергея Адаменко, ситуацию в Беларуси в первых числах февраля можно назвать стабильной.
— Есть штатные отключения, с которыми мы справляемся спокойно, — прокомментировал он.
Адаменко объяснил, что ведомство работает на опережение. Заблаговременно мобилизованы люди, проверяется техника, готовятся автономные источники электроэнергии. Еще замминистра энергетики уточнил, что из-за 30-градусных морозов, пришедших в Беларусь, значительную часть персонала ведомства мобилизовали для круглосуточного «горячего дежурства». Свыше 670 бригад сформировали на случай ликвидации возможные последствия природных катаклизмов, более 200 мобильных бригад, рассредоточенных по всей стране, готовы ехать в любую точку республики для оказания помощи на местах. Еще около 700 единиц техники оборудованы спецустройствами для работы в сложных погодных условиях.
— Энергетики всегда находятся в усиленном режиме работы, — констатировал заместитель министра.
Также Адаменко рассказал, что сейчас в Беларуси в случае ЧС задействуются передвижные дизельные электростанции. При необходимости подключают дизельгенераторы не только энергетиков, но и других ведомств.
— У энергетиков около 300 различной мощности электростанций — дизельных, бензиновых. Нам помогают газовики, система ЖКХ, МЧС, — заключил представитель Минэнерго.
