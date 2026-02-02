Омские школы стали закрываться на карантин

В Омске продолжает наращиваться заболеваемость ОРВИ среди школьников и ребят, посещающих детские сады, следует из информации, предоставленной «СуперОмску» в городской администрации.
Так, по состоянию на понедельник, 2 февраля 2026 года, очный образовательный процесс прерван у 29 классов 8 омских школ, причем одно образовательное учреждение — СОШ № 2 — закрыто полностью. Для сравнения, неделей ранее речь шла об отправке на карантин только 6 классов 3 школ.
В детских садах такие меры также пошли в рост: карантин объявлен в 35 группах 27 дошкольных учреждений. Неделю назад групп насчитывалось в 5 раз меньше.
Стоит отметить, что в аналогичный период 2025 года на карантин отправлялось заметно большее число школьников и детсадовцев Омска.