Омские школы стали закрываться на карантин

Так, по состоянию на понедельник, 2 февраля 2026 года, очный образовательный процесс прерван у 29 классов 8 омских школ, причем одно образовательное учреждение — СОШ № 2 — закрыто полностью. Для сравнения, неделей ранее речь шла об отправке на карантин только 6 классов 3 школ.