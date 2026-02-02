Неиспользуемые объекты федеральной собственности передадут омским властям

В Омской области начнется масштабная инвентаризация объектов федеральной собственности, находящихся в неудовлетворительном состоянии и не используемых по назначению. По итогам проверки здания, пригодные для восстановления, будут переданы региону и муниципалитету для более эффективного использования, а аварийные строения подлежат утилизации. Об этом сообщил сенатор от Омской области Иван Евстифеев по итогам первого в 2026 году заседания Парламентского клуба, прошедшего под председательством губернатора Виталия Хоценко.