Неиспользуемые объекты федеральной собственности передадут омским властям

В Омской области начнется масштабная инвентаризация объектов федеральной собственности, находящихся в неудовлетворительном состоянии и не используемых по назначению. По итогам проверки здания, пригодные для восстановления, будут переданы региону и муниципалитету для более эффективного использования, а аварийные строения подлежат утилизации. Об этом сообщил сенатор от Омской области Иван Евстифеев по итогам первого в 2026 году заседания Парламентского клуба, прошедшего под председательством губернатора Виталия Хоценко.
На встрече был сформирован план совместной работы между региональными и федеральными органами власти по вопросам управления имущественным комплексом. Особое внимание уделено проблеме заброшенных объектов, которые годами простаивают без надлежащего содержания и не приносят пользы местному сообществу.
Как отметил Иван Евстифеев в своем телеграм-канале, на контроле находится вопрос передачи таких объектов субъектам Федерации и муниципалитетам.
«Возьмем в работу неиспользуемые объекты муниципальной и региональной собственности. Важно передать эти здания в хозяйственный оборот. Объекты, которые невозможно восстановить, предстоит утилизировать», — подчеркнул сенатор.
Реализация инициативы будет осуществляться в рамках действующего федерального законодательства о приватизации и распоряжении государственным имуществом. Межведомственная рабочая группа приступит к инвентаризации в ближайшее время для формирования единого реестра проблемных объектов и определения дальнейшей судьбы каждого из них.
