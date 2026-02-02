В Екатеринбург отправили 50 новых уфимских троллейбусов

— Первые два наших красавца-троллейбуса УТТЗ-6241 отправились покорять улицы Екатеринбурга! Уже 2 февраля наши троллейбусы будут радовать жителей города своим появлением, — отметили в пресс-службе завода.
Отмечается, что уфимские троллейбусы «Горожанин» сделаны в кузове МАЗ-203. Первую машину уже привезли в Ордоникидзевское депо. Ранее в Екатеринбурге не эксплуатировались троллейбусы этой модели.
Напомним, что в феврале 2026 года для Екатеринбурга закупят 50 новых трехсекционных трамваев. 27 января в Западное трамвайное депо города уже прибыли два трамвая из Усть-Катава.