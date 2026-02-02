В Артемовском суд взыскал со школы 300 тысяч рублей за травму ученика. Инцидент произошел в сентябре 2024 года. Три третьеклассника — Трофим, Андрей и Сергей (имена детей изменены — прим.ред.) — после столовой остались в классе. Учительницы не было в кабинете.
— Во время шумной игры Трофим потянул Андрея за руку, а Сергей в этот момент напрыгнул на Андрея. Мальчики потеряли равновесие, Андрей упал на пол, а сверху ему на спину упал и Сергей, также не удержавшийся на ногах, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Когда учительница вернулась в класс, то обнаружила Андрея лежащим на полу в слезах. Школьника доставили в больницу. Там ему изначально диагностировали возможный перелом грудного позвонка и назначили лечение, включая ношение корсета. Мальчику пришлось перейти на постельный режим. При дополнительном обследовании перелом не подтвердился.
Мама школьника подала иск к одноклассникам ребенка и их родителям, а также школе. Суд удовлетворил иск частично. Со школы взыскали 250 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также расходы на лечение, юридические услуги и бензин — общей стоимостью 50 446 рублей.
— В иске к родителям одноклассников суд отказал, не найдя доказательств ненадлежащего исполнения ими родительских обязанностей, так как инцидент стал следствием детского озорства и ненадлежащего надзора со стороны школы, — отметили в облсуде.
Школу такое решение не устроило, и администрация подала апелляцию с просьбой разделить сумму взыскания в том числе и между родителями Трофима и Сергея. Представители учреждения утверждали, что дети сами нарушили внутренний распорядок, самовольно покинув столовую.
Однако суд оставил свое решение без изменений, так как в учебное время, даже во время перемен, за безопасность детей отвечает именно школа. Решение вступило в законную силу.