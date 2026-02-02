Ричмонд
Первая партия попугаев в 2026 году поступила в Красноярск из Кыргызстана

Сейчас всех попугаев поместили в карантинное помещение.

Источник: Россельхознадзор по Красноярскому краю

В Красноярск доставили первую в этом году крупную партию декоративных птиц. Более 800 попугаев привезли из Кыргызстана. Об этом сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора.

Специалисты управления проверили птиц в пункте пропуска аэропорта «Красноярск». Всего были ввезены 868 птиц, включая волнистых попугайчиков, неразлучников и ожереловых попугаев.

По предварительным данным, перевозка осуществлена с соблюдением всех ветеринарно-санитарных норм, действующих на территории Таможенного союза.

Партия предназначена для местного предпринимателя, который занимается разведением и продажей декоративных птиц. Сейчас всех попугаев поместили в карантинное помещение, где они пробудут в течение установленного срока.

В период карантина под надзором ветеринарных служб будут проведены необходимые диагностические исследования и профилактические мероприятия для исключения заноса опасных заболеваний.

Напомним, что в 2025 году из Кыргызстана в Красноярский край было ввезено 19 партий декоративных птиц общим числом более 14 тысяч голов.

Ранее мы сообщали, что зараженные ананасы и пекинскую капусту пытались ввести в Красноярский край.