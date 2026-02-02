Ричмонд
В Воронеже всю ночь грели 740 автобусов, чтобы они вышли на линии в 25-градусный мороз

Машины, работающие на газе, пришлось прогревать на улице.

Источник: Соцсети мэрии Воронежа

В Воронеже с вчера воскресенья в транспортных компаниях начали прогревать автобусы, чтобы утром понедельника, 2 февраля, они смогли выйти на линию в аномальные морозы. На термометрах сегодня −25 градусов. По данным управления транспорта Воронежа, на улицы вышел подвижной состав в плановом объеме — 740 единиц машин.

Большое количество автобусов в Воронеже работает на газе, их нельзя хранить в закрытых гаражах. В связи с этим на предприятиях-перевозчиках организовали дежурные смены, работники которых прогревали машины на улице.