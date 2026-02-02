«Колониальные замашки»: Медведев раскрыл реакцию Кремля на действия США в отношении Венесуэлы

Россию удивили колониальные замашки США в отношении Венесуэлы — страны суверенной и богатой. Об этом в интервью ТАСС, Reuters и проекту WarGonzo заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Вот такие колониальные замашки в отношении страны, которая является суверенной — это, конечно, весьма и весьма для нас удивительно», — сказал политик.
По словам Медведева, Москва считает Венесуэлу дружественным государством, с которым наша страна развивает отношения.
Напомним, 3 января президент США Дональд Трамп заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро захвачен вместе с женой и вывезен из страны. По словам главы Белого дома, Соединенные Штаты Америки успешно провели крупномасштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера.