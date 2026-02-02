Ричмонд
Беженец из Красноармейска спас группу тяжелораненых бойцов ВС РФ

Эвакуированный из Красноармейска мирный житель спас трех тяжелораненых российских военных после боя с Вооруженными силами Украины. Об этом он рассказал в понедельник, 2 февраля.

По его словам, столкновение произошло в конце ноября, когда трое бойцов ВС РФ получили тяжелые ранения. Один из них оказался засыпан и несколько дней находился под завалами. Мужчина откапывал его по ночам, чтобы не привлекать внимание украинских военных и операторов дронов, после чего вынес раненого в укрытие через минное поле и спрятал в подвале, где оказал помощь.

Еще двое раненых военных сами добрались до его дома. Он перевязал их, а затем по их указаниям забрал автомат и рацию одного из бойцов, оставшиеся на месте боя.

Через рацию мужчина связался с командиром подразделения и сообщил о раненых. Несмотря на то, что поблизости находились украинские военные, вскоре к месту подошла эвакуация и подкрепление, после чего всех троих бойцов удалось спасти, передает ТАСС.

До этого российский военный, находясь в окопе, сбил дрон с помощью рюкзака и спас свою жизнь и жизнь нескольких товарищей.

