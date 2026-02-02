Ричмонд
Узбекистанец Нодирбек Абдусатторов стал чемпионом турнира Tata Steel Chess 2026

На турнире в Нидерландах в общей сложности шахматист набрал девять очков из 13 возможных.

Источник: AP 2024

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Узбекистанский шахматист Нодирбек Абдусатторов стал победителем одного из самых престижных турниров мира — Tata Steel Chess, который проходит в городе Вейк-ан-Зее в Нидерландах.

Гроссмейстер набрал 9 очков из 13, удержав лидерство в финальном туре, и впервые стал чемпионом Tata Steel Masters.

В решающем туре, который прошел 1 февраля, Абдусатторов обыграл индийского соперника Арджуна Эригайси и финишировал единоличным лидером. Ранее он занимал второе место в 2023 году и третье — в 2024 и 2025 годах.

На втором месте — еще один представитель Узбекистана — Жавохир Синдаров, набравший 8,5 очка. Примечательно, что он стал единственным участником турнира, не потерпевшим ни одного поражения.

По итогам соревнований Абдусатторов вернулся на 5-е место в мировом онлайн-рейтинге, а Синдаров впервые поднялся на 11-ю позицию.