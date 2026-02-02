МЧС предупредило белорусов о нарушениях в работе транспорта, переохлаждениях и других рисках из-за мороза до −33

А вот, что в Минэнерго сказали о ситуации в Беларуси из-за сильных морозов: «Сформировано более 670 аварийных бригад, есть штатные отключения». Накануне Минэнерго сообщило, что температура в сильные морозы в квартирах у белорусов будет несколько снижена.