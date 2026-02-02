Ричмонд
МЧС предупредило белорусов о нарушениях в работе транспорта, переохлаждениях и других рисках из-за мороза до −33

МЧС вынесло предупреждение из-за рисков при 30-градусных морозах в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям предупредили белорусов о факторах опасности из-за 30-градусных морозов.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов предупредил о морозах намного ниже климатической нормы со 2 по 8 февраля в Беларуси.

В МЧС предупредили, что 2 февраля в Беларуси с утра почти по всей стране температуры будут около −28 морозами, а местами и от −29 до −33 градусов.

Сильные морозы грозят обморожениями и переохлаждением для людей, есть риск аварий на системах жизнеобеспечения, нарушений в работе дорожно-коммунальных служб, нарушений в работе транспорта. Лютые морозы грозят большим количеством пожаров в жилом секторе и на промышленных объектах.

А вот, что в Минэнерго сказали о ситуации в Беларуси из-за сильных морозов: «Сформировано более 670 аварийных бригад, есть штатные отключения». Накануне Минэнерго сообщило, что температура в сильные морозы в квартирах у белорусов будет несколько снижена.

Ранее еще синоптик Дмитрий Рябов дал прогноз на февраль 2026 в Беларуси.