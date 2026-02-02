Ричмонд
Фигуристки Этери Тутберидзе выиграли чемпиона России по прыжкам: яркие фото турнира

В Москве состоялся Чемпионат России про прыжкам. В финале женского соревнования выступали Алиса Двоеглазова, Дина Хуснутдинова и Дарья Садкова, все три спортсменки школы Этери Тутберидзе. В таком порядке девушки и заняли места на пьедестале. Камила Валиева выбыла на стадии полуфинала, Александра Игнатова (Трусова) показала девятый результат. У мужчин победителем стал Никита Сарновский. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — победители турнира спортивных пар. Прыжковый чемпионат страны проходил в обновленном формате получился не менее захватывающим и эмоциональным, чем предыдущие.

У мужчин победителем стал Никита Сарновский. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — победители турнира спортивных пар. Прыжковый чемпионат страны проходил в обновленном формате получился не менее захватывающим и эмоциональным, чем предыдущие.