Транспорт Петербурга перевез 6,6 млн горожан в морозные выходные

Сбоев в работе инфраструктуры зафиксировано не было.

Источник: Комсомольская правда

Несмотря на аномально сильные морозы, общественный транспорт Петербурга справился с высокой нагрузкой в выходные дни. Более 6,6 млн человек воспользовались метро, автобусами, электричками и самолетами.

— Контроль за работой транспорта был усилен заранее. Дополнительно в выходные рабочая группа во главе с первым заместителем председателя Комитета по транспорту Дмитрием Ваньчковым проверила ключевые объекты транспортной сети, — отчитались в пресс-службе Комитета.

В штатном режиме работали не только метрополитен и наземный транспорт, но и железнодорожные вокзалы, аэропорт «Пулково», а также городские и перехватывающие парковки.

Усиленные меры были приняты по решению оперативного штаба, созданного 10 января по поручению вице-губернатора Кирилла Полякова. Штаб координирует действия в условиях сложных погодных явлений, таких как недавние сильные снегопады и последовавшие за ними морозы.

Транспортные предприятия подготовились к холодам заранее. С персоналом провели дополнительный инструктаж, а технические и аварийные службы перевели на усиленный режим работы.