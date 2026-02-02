Транспорт Петербурга перевез 6,6 млн горожан в морозные выходные

Несмотря на аномально сильные морозы, общественный транспорт Петербурга справился с высокой нагрузкой в выходные дни. Более 6,6 млн человек воспользовались метро, автобусами, электричками и самолетами.
— Контроль за работой транспорта был усилен заранее. Дополнительно в выходные рабочая группа во главе с первым заместителем председателя Комитета по транспорту Дмитрием Ваньчковым проверила ключевые объекты транспортной сети, — отчитались в пресс-службе Комитета.
В штатном режиме работали не только метрополитен и наземный транспорт, но и железнодорожные вокзалы, аэропорт «Пулково», а также городские и перехватывающие парковки.
Усиленные меры были приняты по решению оперативного штаба, созданного 10 января по поручению вице-губернатора Кирилла Полякова. Штаб координирует действия в условиях сложных погодных явлений, таких как недавние сильные снегопады и последовавшие за ними морозы.
Транспортные предприятия подготовились к холодам заранее. С персоналом провели дополнительный инструктаж, а технические и аварийные службы перевели на усиленный режим работы.