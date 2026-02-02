Ричмонд
Из Ангарска в зону СВО бойцам отправили более 450 коробок гуманитарной помощи

Военнослужащие получат средства гигиены, теплые вещи и спальники.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Из Ангарска в зону специальной военной операции бойцам отправили более 450 коробок гуманитарной помощи. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, военнослужащие получат средства гигиены, теплые вещи, спальники, влажные полотенца, продукты и письма.

— В сборе груза приняли участие воспитанники детских садов и их родители, а также общественные организации Ангарского округа, — подчеркнула начальник отдела по связям с общественностью Надежда Кобозова.

Перед отправкой все вещи были тщательно рассортированы. Незадолго до этого в зону СВО также были отправлены необходимые инструменты и техника.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что боец Андрей Ходыкин из Шелехова героически погиб в зоне СВО. Мужчину проводят в последний путь 3 февраля в 12:00.