Некоторые рейсы прилетают в Минск с задержкой

В частности, задержались два вечерних рейса из московского аэропорта «Шереметьево». Речь идет о рейсе авиакомпании «Северсталь Авиа», который должен был прилететь из Москвы в Минск 1 февраля в 23:05, но приземлился в 00:15, а также о рейсе «Белавиа», он также должен был прибыть накануне в 23:45, но был в белорусской столице 2 февраля 00:30.
В настоящее время более чем на два часа задерживается прибытие рейса «Белавиа» из Баку. Согласно расписанию, этот самолет должен был прилететь в 7:40, но его приземление в Минске ожидается в 9:55.
Также еще в полете находится рейс белорусского авиаперевозчика из Еревана в Минск, приземлиться в воздушной гавани Минска он должен был в 7:55.
Что касается вылетов из аэропорта белорусской столицы, то ряд рейсов тоже задержался: рейс «Белавиа» в Баку (вылетел 2 февраля в 1:00 вместо 1 февраля в 22:50) и Flydubai (в 1:10 вместо 00:45).
С чем связаны задержки, не уточняется.