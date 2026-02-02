Главные новости к утру 2 февраля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями ко 2 февраля 2026.
Трамп предложил способ решения долгового кризиса ООН
Президент США Дональд Трамп заявил, что финансовые проблемы Организации Объединённых Наций можно решить, обязав страны-члены выплатить задолженности по взносам. Он не уточнил, будет ли Вашингтон погашать свой долг перед объединением, который превышает три млрд долларов. Ранее об угрозе «финансового коллапса» сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш.
Стали известны детали подготовки США к конфликту с Ираном
Пентагон перебрасывает на Ближний Восток дополнительные средства ПВО, включая комплекс THAAD, чтобы защитить свои войска и союзников в регионе в случае ответного удара Ирана. Об этом сообщил анонимный источник The Wall Street Journal. США намерены избежать затяжной войны, если Исламская республика решится на пропорциональный ответ.
Адвокаты жертв Эпштейна просят суд удалить сайт с документами
Адвокаты жертв скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна в судебном порядке требуют удалить правительственный сайт, на котором Минюст США публикует документы по делу. Причина требований — недочеты в редактировании. В материалах не удалены имена жертв и информация, позволяющая установить их личности.
Во Франции назвали Европу единственным источником помощи Украине
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в ответ на заявление Владимира Зеленского о недостаточных усилиях Европы в поддержке Украины отметил, что европейские страны в настоящее время являются единственным источником финансовой помощи Киеву. Он добавил, что основная часть военной помощи — также дело рук европейцев.
Венесуэла отправила за границу груз сжиженного газа
Венесуэла впервые в своей истории отправила за пределы страны груз сжиженного нефтяного газа. Транспортировку осуществляет танкер Chrysopigi Lady. Об отправке сообщила уполномоченный президент республики Дельси Родригес. Она назвала событие историческим рубежом и достижением для благосостояния венесуэльского народа.