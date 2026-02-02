Главные новости к утру 2 февраля 2026 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что финансовые проблемы Организации Объединённых Наций можно решить, обязав страны-члены выплатить задолженности по взносам. Он не уточнил, будет ли Вашингтон погашать свой долг перед объединением, который превышает три млрд долларов. Ранее об угрозе «финансового коллапса» сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш.