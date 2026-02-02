Машины ездят по воде на Ланском шоссе в Петербурге

В воскресенье вечером, 1 февраля, в Приморском районе Санкт-Петербурга произошла коммунальная авария. Местным жителям пришлось передвигаться по воде.
Огромная лужа образовалась на перекрестке Ланского шоссе и Омской улицы. Петербуржцы опубликовали видеозапись в ВК-сообществе «Наш Приморский район».
Коммунальная авария произошла где-то в 9 вечера. По словам очевидцев, проезжую часть и тротуары залило водой за 20 минут. Один из автомобилистов запечатлел «каток» на видео.
На место происшествия сразу же выехали аварийные бригады петербургского «Водоканала». Сообщений об устранении аварии и ее последствий пресс-служба компании пока не публиковала.