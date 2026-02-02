Бывший санаторий в Красном Сулине выставили на продажу через электронные торги

Трехэтажное здание бывшего санатория на улице Депутатской в Красном Сулине выставили на электронные торги. Объявление о продаже муниципальной собственности опубликовано на сайте «Торги России».
В лот входят три нежилых здания общей площадью более 2,3 тысячи квадратных метров и земельный участок. Начальная цена объекта установлена на уровне 18,8 миллиона рублей, размер задатка для участия составляет почти 1,9 миллиона рублей.
Согласно документации, имущество не имеет обременений. Торги назначены на 5 марта. Победитель аукциона должен будет подписать договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней после их завершения.
