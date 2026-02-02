Администратор «‎сауны смерти» в Кузбассе не признала вину в гибели 5 подростков

Речь идёт о трагедии, произошедшей 31 января. В сауне отмечала тройной день рождения компания из шести несовершеннолетних, из которых выжить удалось лишь одной девушке. Ещё одного подростка спасла мама. По версии следствия, администратор допустила подростков в заведение без сопровождения взрослых, не проконтролировала температурный режим и дважды подбрасывала в печь дрова и уголь, что привело к усилению горения. Селищевой предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек.