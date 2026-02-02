Администратор «‎сауны смерти» в Кузбассе не признала вину в гибели 5 подростков

Следователь сообщил, что обвиняемая отказалась признать вину, однако дала показания по обстоятельствам произошедшего. «Вину обвиняемая не признала, но по обстоятельствам дала показания», отметил представитель следствия, настаивая на заключении женщины под стражу. Сама Селищева попросила не избирать ей самую строгую меру пресечения и указала на наличие у неё детей, настаивая на более мягком решении суда.
Речь идёт о трагедии, произошедшей 31 января. В сауне отмечала тройной день рождения компания из шести несовершеннолетних, из которых выжить удалось лишь одной девушке. Ещё одного подростка спасла мама. По версии следствия, администратор допустила подростков в заведение без сопровождения взрослых, не проконтролировала температурный режим и дважды подбрасывала в печь дрова и уголь, что привело к усилению горения. Селищевой предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек.
