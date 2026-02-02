Омский «Иртыш» вернется к историческим бело-синим цветам в честь 80-летия клуба

Футбольный клуб «Иртыш» в 2026 году, отмечая 80-летие со дня основания, вернется к историческим бело-синим цветам и проведет весеннюю часть чемпионата в специально разработанной ретро-форме. Об этом сообщил главный тренер команды Владимир Щербак в интервью ГТРК «Иртыш». Решение о возвращении к классическому цветовому сочетанию, традиционному для омского клуба на протяжении большей части его истории, было принято самими футболистами.
В прошлом сезоне «Иртыш» экспериментировал с темно-синими и красно-черными комплектами формы, однако в юбилейный год коллектив решил обратиться к истокам. Новая ретро-форма получит специальную нашивку, подчеркивающую статус Омска как официальной Культурной столицы России. Дизайн комплекта разрабатывается с учетом архивных материалов и традиций клуба.
Первый матч в обновленной форме омичи проведут 1 марта против ивановского «Текстильщика». Событие станет частью масштабной программы празднования 80-летия одного из старейших футбольных клубов Сибири, в которую также войдут встречи с ветеранами и выставки, посвященные истории команды.
