Сон про белых кур помог российскому охраннику сорвать джекпот в лотерею в 60 миллионов

В компании уточнили, что к выигрышу привели девять угаданных чисел: восемь в первом поле билета и одно — во втором. При этом особое внимание в истории победы привлёк сон супруги Харисова. Примерно за месяц до выигрыша ей приснились белые куры — символ, который, по народным приметам, предвещает успех в делах. После этого жена была уверена, что их семье обязательно повезёт в лотерее.