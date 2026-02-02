Сон про белых кур помог российскому охраннику сорвать джекпот в лотерею в 60 миллионов

Счастливый билет мужчина заполнил самостоятельно, составив числовую комбинацию на основе тех цифр, которые уже приносили ему удачу в прошлых тиражах. Победитель рассказал, что решил довериться проверенному подходу и не использовать случайный выбор: «Я выписал числа, которые угадывал в предыдущих тиражах, и составил из них комбинацию. И именно билет с этой комбинацией выиграл», — поделился Харисов.
В компании уточнили, что к выигрышу привели девять угаданных чисел: восемь в первом поле билета и одно — во втором. При этом особое внимание в истории победы привлёк сон супруги Харисова. Примерно за месяц до выигрыша ей приснились белые куры — символ, который, по народным приметам, предвещает успех в делах. После этого жена была уверена, что их семье обязательно повезёт в лотерее.
Сейчас победитель находится на пенсии. В лотереях он участвует вместе с супругой — это семейное увлечение появилось восемь лет назад, когда жена впервые купила билет в продуктовом магазине. Полученные миллионы Харисов планирует потратить на давнюю мечту — путешествие с супругой по Алтаю.
А в Липецкой области мужчина выиграл крупный приз в лотерею, выбрав билеты с изображением девушки на упаковке. Он приобрёл их 12 декабря, в День Конституции, и был уверен, что выбранная им незнакомка принесёт удачу. Мужчина отметил, что именно этот билет оказался выигрышным, подтвердив его интуицию.
