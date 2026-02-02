Россия в НБА просыпается: Владислав Голдин набрал первые очки в матче

Российский центровой «Майами» Владислав Голдин во второй игре в лиге впервые набрал очки — четыре за семь минут, включая эффектный слэм-данк, а также сделал подбор, передачу и блок-шот. После матча его поздравили тренер Эрик Споэльстра и партнёры. Главный тренер сборной России Зоран Лукич отметил интерес к Голдину и другим игрокам за рубежом, но назвал причины сложностей с их вызовом.
«Майами Хит» одержал убедительную победу над «Чикаго Буллз», а Владислав Голдин отметился первыми очками в НБА.
В ночь на второе февраля по московскому времени в «Касейя Центре» в Майами завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2025/2026 между местным клубом «Майами Хит» и гостями из «Чикаго Буллз». Хозяева паркета одержали убедительную победу со счётом 134:91, продемонстрировав превосходство на всех участках площадки на протяжении всех четырёх четвертей.
Особое внимание болельщиков и специалистов привлекла игра 24-летнего российского центрового Владислава Голдина, выступающего за «Хит» по двустороннему контракту. Для Голдина эта встреча стала второй в карьере в рамках НБА, и впервые ему удалось набрать очки на высшем уровне. За семь минут игрового времени российский баскетболист реализовал оба броска с игры, набрав четыре очка, а также выполнил один подбор, одну передачу и один блок-шот. Свои первые очки в лиге он заработал эффектным слэм-данком в заключительной фазе матча, что вызвало одобрение зрителей и партнёров по команде.
По окончании игры в раздевалке «Майами» в отношении Голдина была проведена традиционная церемония — его облили водой в знак признания первого результативного выступления в НБА. Главный тренер команды Эрик Споэльстра лично поздравил российского центрового с этим достижением. Голдин продолжает совмещать выступления за основной состав «Хит» с играми за фарм-клуб организации в лиге развития НБА, что является стандартной практикой для игроков с двусторонними контрактами.
Развитие карьеры Голдина в НБА совпало по времени с обсуждением его возможного участия в составе национальной сборной России. Первого февраля главный тренер сборной Зоран Лукич прокомментировал ситуацию с привлечением российских баскетболистов, выступающих за рубежом, в том числе Владислава Голдина и Егора Дёмина из «Бруклин Нетс». Лукич подтвердил сохраняющийся интерес федерации к этим игрокам, однако отметил наличие ряда объективных препятствий для их вызова в национальную команду.
Среди основных факторов тренер назвал клубные обязательства, сложности со страхованием игроков в связи с отсутствием официального участия сборной России в соревнованиях под эгидой Международной федерации баскетбола, а также политические и визовые барьеры. По словам Лукича, Российская федерация баскетбола прилагает значительные усилия для решения вопросов страхового покрытия, однако полностью урегулировать эту проблему в рамках действующих контрактов игроков пока не удаётся. Тренер выразил мнение, что в случае официального статуса сборной в системе ФИБА пути для привлечения зарубежных игроков были бы найдены, тогда как в текущих условиях подобные попытки создают излишние сложности для всех сторон. Лукич высказал надежду на скорое урегулирование ситуации, что упростит взаимодействие между федерацией, клубами и игроками.
Победа «Майами Хит» над «Чикаго Буллз» с разницей в 43 очка стала одной из самых крупных в текущем сезоне регулярного чемпионата. Для Владислава Голдина этот матч ознаменовал важную веху в профессиональной карьере — переход от дебюта к первым результативным действиям на площадке НБА. Его прогресс вызывает интерес не только у руководства «Хит», но и у российской баскетбольной общественности, следящей за успехами соотечественников на мировой арене.