Россия в НБА просыпается: Владислав Голдин набрал первые очки в матче

Среди основных факторов тренер назвал клубные обязательства, сложности со страхованием игроков в связи с отсутствием официального участия сборной России в соревнованиях под эгидой Международной федерации баскетбола, а также политические и визовые барьеры. По словам Лукича, Российская федерация баскетбола прилагает значительные усилия для решения вопросов страхового покрытия, однако полностью урегулировать эту проблему в рамках действующих контрактов игроков пока не удаётся. Тренер выразил мнение, что в случае официального статуса сборной в системе ФИБА пути для привлечения зарубежных игроков были бы найдены, тогда как в текущих условиях подобные попытки создают излишние сложности для всех сторон. Лукич высказал надежду на скорое урегулирование ситуации, что упростит взаимодействие между федерацией, клубами и игроками.