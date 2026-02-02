Умер Джеймс Саллис, писатель, автор романа «Драйв»

Отметим, наибольшую известность ему принесла книга «Драйв» (2005) — небольшой динамичный рассказ о голливудском каскадёре, который также участвует в вооружённых ограблениях. В 2011 году по этой книге был снят одноимённый фильм режиссёра Николаса Виндинга Рефна с Райаном Гослингом, Кэри Маллиган и Брайаном Крэнстоном в главных ролях.