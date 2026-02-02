Ричмонд
Умер Джеймс Саллис, писатель, автор романа «Драйв»

Джеймс Саллис умер в возрасте 81 года.

27 января скончался писатель Джеймс Саллис, чьи детективы и шерифы расследовали не только преступления, но и занимались изучением памяти и природы самопознания. Литератору был 81 год. Об этом сообщает The New York Times.

Трагической новостью поделилось издательство Soho Press, опубликовавшее несколько его романов. При этом в компании не указали ни место, ни причину смерти.

Отметим, наибольшую известность ему принесла книга «Драйв» (2005) — небольшой динамичный рассказ о голливудском каскадёре, который также участвует в вооружённых ограблениях. В 2011 году по этой книге был снят одноимённый фильм режиссёра Николаса Виндинга Рефна с Райаном Гослингом, Кэри Маллиган и Брайаном Крэнстоном в главных ролях.

Ранее умер известный российский писатель-фантаст Василий Головачев, писателю было 77 лет.

Также сообщалось о смерти британского писателя-фантаста, автора романа «Престиж» Кристофера Приста. Он ушел из жизни в возрасте 80 лет.