Почти 11 тысяч жителей Иркутской области за неделю заболели ОРВИ

Специалисты предупреждают о мерах профилактики: желательно носить маску в общественных местах и соблюдать дистанцию. Также стоит пользоваться антисептиком и соблюдать гигиену. Как только вы замечаете симптомы заболевания, стоит сразу же обратиться к врачу.