Почти 11 тысяч жителей Иркутской области за неделю заболели ОРВИ

У 52 пациентов лабораторно подтвердили грипп.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За прошедшую неделю 10 тысяч 963 человека заболели ОРВИ в Иркутской области. Как рассказали КП-Иркутск в региональном Управлении Роспотребнадзора, показатели заболеваемости увеличиваются во всех возрастных группах.

— Лабораторно у 52 пациентов подтвердили диагноз — грипп, — пояснили в пресс-службе ведомства.

На территории региона по-прежнему фиксируется циркуляция таких респираторных вирусов, как грипп А, парагрипп, риновирусы и бокавирусы.

Специалисты предупреждают о мерах профилактики: желательно носить маску в общественных местах и соблюдать дистанцию. Также стоит пользоваться антисептиком и соблюдать гигиену. Как только вы замечаете симптомы заболевания, стоит сразу же обратиться к врачу.

