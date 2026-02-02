На дорогах в Ростовской области ожидаются снег, дождь и гололедица

На дорогах Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков, в регионе возможны осадки в виде дождя и снега, понижение температуры, ухудшение видимости и образование гололедицы на проезжей части. Об этом водителей предупредили в донской Госавтоинспекции.