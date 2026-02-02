Ричмонд
На дорогах в Ростовской области ожидаются снег, дождь и гололедица

В Ростовской области объявили предупреждение для водителей из-за непогоды.

Источник: Комсомольская правда

На дорогах Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков, в регионе возможны осадки в виде дождя и снега, понижение температуры, ухудшение видимости и образование гололедицы на проезжей части. Об этом водителей предупредили в донской Госавтоинспекции.

Автомобилистов в этой ситуации попросили быть предельно осторожными. Специалисты призывали водителей снижать скорость, увеличить дистанцию до других транспортных средств и полностью отказаться от резких маневров.

Водителям грузового транспорта дополнительно напомнили об обязательном применении противоскользящих цепей при сложных погодных условиях для сохранения управляемости.

