Медведев рассказал о полученной в молодости специальности артиллериста

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что в молодости получил военно-учетную специальность артиллериста. Он отметил, что умеет стрелять из гаубицы Д-30.
— Конечно, я стрелял из разного оружия. Началось все, когда я получал военную учетную специальность. Я артиллерист по специальности. И сейчас могу стрельнуть, причем не с использованием электронных видов определения всех параметров стрельбы, а с использованием ПУО — прибора управления огнем, — передает слова Медведева ТАСС.
Он отметил, что в его молодости все стреляли в направлении финской границы.
Медведев также поддержал главу МИД РФ Сергея Лаврова, который поиронизировал над тем, что Британия является единственной страной в мире, которая сама себя называет «великой».
До этого он сыронизировал по поводу того, что жители Гренландии могут проголосовать за присоединение к России, если президент США Дональд Трамп «не поторопится». По словам Медведева, у России в таком случае появится новый — «уже 90-й — субъект Федерации».