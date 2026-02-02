Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина просто похрустела шеей, а потом ослепла и потеряла речь: врачи сказали, что она выжила чудом

OC: Женщина перенесла инсульт после того, как решила хрустнуть шеей.

Источник: Комсомольская правда

Американка Кейлин Фелтхагер перенесла инсульт после того, как, ведя автомобиль, решила потянуть шею вправо, чтобы снять головную боль. Вот только узнала женщина о приступе только спустя несколько дней в больнице. Об этом сообщает портал Оddity Сentral.

Повернув голову, легче женщине не стало. Более того, она ощутила резкую боль, но значения ей не придала. В следующие несколько дней головные боли она снимала лекарствами. Критической точки состояние Кейлин Фелтхагер достигло на пятый день.

Она начала резко терять зрение, в правой части тела начало покалывание и пропала речь. Женщину экстренно госпитализировали, где и выяснилось, что у нее за проблемы со здоровьем. Как оказалось, невинное потягивание шеи вызвало расслоение артерии, в результате чего тромб попал в мозг и вызвал инсульт. К счастью, тромб быстро растворился, так что врачам не пришлось оперировать.

Ранее сообщалось, что у парня из Молдовы случился инсульт в США, где он зарабатывал деньги на лечение мамы, которая пыталась лечиться от рака.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше