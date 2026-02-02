Женщина просто похрустела шеей, а потом ослепла и потеряла речь: врачи сказали, что она выжила чудом

Она начала резко терять зрение, в правой части тела начало покалывание и пропала речь. Женщину экстренно госпитализировали, где и выяснилось, что у нее за проблемы со здоровьем. Как оказалось, невинное потягивание шеи вызвало расслоение артерии, в результате чего тромб попал в мозг и вызвал инсульт. К счастью, тромб быстро растворился, так что врачам не пришлось оперировать.