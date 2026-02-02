Женщина просто похрустела шеей, а потом ослепла и потеряла речь: врачи сказали, что она выжила чудом

Американка Кейлин Фелтхагер перенесла инсульт после того, как, ведя автомобиль, решила потянуть шею вправо, чтобы снять головную боль. Вот только узнала женщина о приступе только спустя несколько дней в больнице. Об этом сообщает портал Оddity Сentral.
Повернув голову, легче женщине не стало. Более того, она ощутила резкую боль, но значения ей не придала. В следующие несколько дней головные боли она снимала лекарствами. Критической точки состояние Кейлин Фелтхагер достигло на пятый день.
Она начала резко терять зрение, в правой части тела начало покалывание и пропала речь. Женщину экстренно госпитализировали, где и выяснилось, что у нее за проблемы со здоровьем. Как оказалось, невинное потягивание шеи вызвало расслоение артерии, в результате чего тромб попал в мозг и вызвал инсульт. К счастью, тромб быстро растворился, так что врачам не пришлось оперировать.
