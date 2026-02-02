Ричмонд
14-летний подросток из Омской области арестован за подготовку нападения на школу

В Омской области арестован 14-летний подросток, подозреваемый в террористической деятельности и планировании нападения на школу. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона.

Источник: Life.ru

По данным следствия, молодой человек поддерживал идеологию запрещённой в России террористической организации и разработал детальный план убийства учащихся и сотрудников учебного заведения.

Тюкалинский городской суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Подросток обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ — участие в деятельности террористической организации.

Ранее Федеральная служба безопасности показала видео предотвращения теракта в Республике Дагестан. При попытке задержания двое местных жителей были ликвидированы оперативниками. Террористов пытались задержать, но они решили отстреливаться до последнего.

