14-летний подросток из Омской области арестован за подготовку нападения на школу

По данным следствия, молодой человек поддерживал идеологию запрещённой в России террористической организации и разработал детальный план убийства учащихся и сотрудников учебного заведения.
Тюкалинский городской суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Подросток обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ — участие в деятельности террористической организации.
Ранее Федеральная служба безопасности показала видео предотвращения теракта в Республике Дагестан. При попытке задержания двое местных жителей были ликвидированы оперативниками. Террористов пытались задержать, но они решили отстреливаться до последнего.
