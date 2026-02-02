«Кого только ни подключал, но человек просто исчез». Патриарх Кирилл ищет информацию о погибшем в Беларуси дяде

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что ищет информацию о погибшем в Брестской крепости дяде, сообщили на сайте Русской православной церкви.
Об этом было сказано во время встречи патриарха Кирилла с патриаршим экзархом всея Беларуси митрополитом Минским и Заславским Вениамином в храме Христа Спасителя в Москве. Делегация Белорусского экзархата 1 февраля прибыла на 17-ю годовщину интронизации патриарха Кирилла (в миру — Владимира Гундяева).
В РПЦ сказали, что митрополит Вениамин подарил предстоятелю Русской православной церкви сборник очерков по истории Брестской крепости, а также выразил надежду на визит патриарха в Беларусь в 2026 году.
Приняв подарок, глава РПЦ отметил, что его назвали в честь дяди, погибшего в первый день Великой Отечественной войны во время защиты Брестской крепости.
— В этой крепости в первый день, а может, в первые часы войны погиб мой дядя, в честь которого я был назван Владимиром, — поделился он.
Патриарх Кирилл добавил, что его дядя был связистом, любимым братом его мамы и очень талантливым человеком. Еще он рассказал, что сохранилось последнее письмо, в котором дядя обещал своей сестре «к следующему воскресенью» вернуться в Ленинград, но 22 июня 1941 года началась война.
При этом патриарх сказал, что не может найти сведений о своем погибшем в Брестской крепости родственнике — «кого только ни подключал, но человек просто исчез». И при возможности патриарх Кирилл попросил помянуть воина Владимира, особенно в местах, где он сражался.
Фото: архив «КП».
