Родители Монеточки* продали российское имущество и переехали к дочери в Литву

Родители певицы Монеточки* продали большую часть недвижимости в России и переехали в Литву, где получили вид на жительство и пытаются обустроить жизнь на пенсии. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, 60-летний Андрей Гырдымов и 59-летняя Елена Гырдымова продали квартиру площадью 90,1 квадратных метров в Екатеринбурге на улице Академика Шварца примерно за 15 миллионов рублей. Вырученные средства мать артистки разместила на вкладе, где менее чем за год получила около 300 тысяч рублей процентов.
Сообщается, что в Вильнюсе семье приходится искать новые источники дохода. Отец, ранее работавший инженером в строительной сфере, вынужден искать работу обычного строителя, в том числе с помощью дочери. Мать пробует себя в стендап-комедии и заняла третье место в лиге резидентов.
Как уточняет Telegram-канал, в России у семьи осталась только комната в коммунальной квартире в Москве площадью 20,4 квадратных метров, приобретенная в 2022 году и оформленная на мать певицы. Стоимость объекта оценивается примерно в 11 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что квартира Монеточки* в Москве находится в залоге у банка с 2023 года. Недвижимость площадью 61 квадратный метр расположена в Малом Казенном переулке, следует из данных Росреестра. Жилище находилось в совместной собственности с 2023 года. И тогда же его изъяла финансовая организация в счет задолженности по ипотеке.
*Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.