68-я церемония вручения премии «Грэмми — 2026»: Кендрик Ламар, Bad Bunny, Билли Айлиш, Леди Гага

В этом году Академия звукозаписи порадовала поклонников, добавив две новые категории: теперь будут отмечать заслуги в кантри-музыке и дизайне обложек альбомов. Вечер открыли Бруно Марс и Розэ, зажигательно исполнив свой супер-хит Apt. Затем на сцену вышел бессменный ведущий Тревор Ноа, который поприветствовал звездных гостей. В зале блистали Билли Айлиш, Джастин и Хейли Бибер, Bad Bunny, Джон Ледженд и многие другие знаменитости (кстати, не пропустите наш обзор 10 лучших образов с церемонии «Грэмми — 2026»).Музыкальная часть продолжилась выступлением Сабрины Карпентер с песней Manchild, а затем свои таланты продемонстрировали все номинанты в категории «Лучший новый исполнитель». Настоящим сюрпризом стало появление Джастина Бибера, который исполнил песню из своего нового альбома, выйдя на сцену в одних трусах и носках. После него для объявления одной из номинаций на сцену поднялись комик Марсело Эрнандес и певица Karol G.Среди самых запоминающихся моментов вечера, безусловно, стоит отметить фееричное выступление Леди Гаги с песней Abracadabra и эффектный выход легендарной Шер.