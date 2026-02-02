Историк объяснила, почему Африка благодарна защитникам Сталинграда

2 февраля в России отмечается День воинской славы. Именно в этот день в 1943 году советская армия разгромила немецко-фашистские войска в Сталинградской битве. Битва длилась 200 дней: с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года. Она проходила на берегах Дона и Волги, на территории города Сталинграда (сейчас Волгограда). В Сталинградской битве участвовало более 2 миллионов человек. Считается, что по размаху она превзошла все предшествующие ей сражения мировой истории.