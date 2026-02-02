Историк объяснила, почему Африка благодарна защитникам Сталинграда

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Для африканского континента от исхода Сталинградской битвы зависела жизнь или смерть. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразила историк, заведующая отделом спецпроектов Музея-заповедника «Сталинградская битва» Алена Уткина.
2 февраля в России отмечается День воинской славы. Именно в этот день в 1943 году советская армия разгромила немецко-фашистские войска в Сталинградской битве. Битва длилась 200 дней: с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года. Она проходила на берегах Дона и Волги, на территории города Сталинграда (сейчас Волгограда). В Сталинградской битве участвовало более 2 миллионов человек. Считается, что по размаху она превзошла все предшествующие ей сражения мировой истории.
«Обычно мы говорим о Сталинградской битве к контексте Великой Отечественной войны, но зачастую забываем о вкладе этого великого сражения в ход Второй мировой войны. Весь мир пристально следил за ходом битвы: вопрос был в том, кто перехватит военную инициативу — союзники Гитлера решали открывать им второй фронт или не открывать, союзники СССР делали то же самое», — рассказывает историк.
Между тем, по ее словам, Африка, которая никакой фронт нигде не открывала, уже на своей территории видела вражеские танки. «При этом африканцы отдавали отчет в том, что их армии и армии цивилизованных стран — это две большие разницы. Они понимали: сейчас либо жизнь, либо смерть, поэтому невероятно радовались победе под Сталинградом», — отмечает Уткина.
В музее Сталинградской битвы хранится большая коллекция подарков в знак благодарности защитникам Сталинграда. Среди них — огромное количество подарков с африканского континента.
В основной экспозиции можно увидеть скульптуру «Символ мира» на постаменте и подставке, медаль с изображением защитников Порт-Саида и блюдо от мухафазы Александрии — подарки из Египта. Эфиопия подарила музею Сталинградской битвы символический щит от императора Эфиопии Хайле Селассие I и композицию из слоновых бивней. Ангола представила альбом «Ангола: труд и борьба», Судан — Орден Двух Нилов, Алжир — вымпел и значок с эмблемой Всеобщего профсоюза алжирских рабочих.