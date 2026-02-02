Ричмонд
Видео массовой драки в Ташкентской области: в ГУВД раскрыли подробности инцидента

Vaib.uz (новости Узбекистана. 2 февраля). На днях в социальных сетях появилось тревожное видео, на котором запечатлено избиение мужчины. На кадрах видно, как толпа примерно из десяти человек выясняет отношения с одним мужчиной: одни поочерёдно наносят ему удары, в конфликт даже вмешивается женщина, в то время как другие участники и очевидцы пытаются разнять дерущихся.

Источник: Vaib.Uz

Пользователи соцсетей предположили, что на видео зафиксировано хулиганское нападение, произошедшее в Ташкентской области.

Инцидент прокомментировали в ГУВД Ташкентской области, где сообщили официальные подробности произошедшего.

Как выяснилось, эта история началась 4 января. В этот день два водителя — 43 и 22 лет — находясь на территории Мирзо-Улугбекского района Ташкента, во время движения на принадлежащих им автомобилях вступили в конфликт из-за дорожной ситуации.

Спустя два дня, 6 января, мужчины договорились по телефону встретиться, чтобы попытаться урегулировать разногласия. Встреча состоялась возле дома 22-летнего водителя в Кибрайском районе, на территории махалли «Сохибкор».

Однако мирного разговора не получилось. В конфликт вмешались родственники водителя, проживающие в этом же районе, в результате чего встреча переросла в потасовку.

В ГУВД отметили, что из-за того, что на распространяемом в интернете видео также видны соседи, пытавшиеся разнять участников конфликта, произошедшее создаёт впечатление массовой драки.

В настоящее время пять человек, спровоцировавших и участвовавших в конфликте, привлечены к уголовному делу. По факту происшествия проводятся следственные действия. Правоохранительные органы пообещали предоставить дополнительную информацию по итогам расследования.