Видео массовой драки в Ташкентской области: в ГУВД раскрыли подробности инцидента

Vaib.uz (новости Узбекистана. 2 февраля). На днях в социальных сетях появилось тревожное видео, на котором запечатлено избиение мужчины. На кадрах видно, как толпа примерно из десяти человек выясняет отношения с одним мужчиной: одни поочерёдно наносят ему удары, в конфликт даже вмешивается женщина, в то время как другие участники и очевидцы пытаются разнять дерущихся.