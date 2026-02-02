Следствие вернуло Лерчек ключи от авто после угрозы иска из-за плесени внутри

Следственные органы вернули блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), проходящей по делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ, ключи от автомобиля Rolls-Royce Cullinan Black Badge, изъятые ранее во время обыска. Об этом РИА Новости сообщил ее адвокат Олег Бадма-Халгаев.
Ключи были изъяты в ходе следственных действий в подмосковном доме, где Чекалина проживает с детьми. По словам защиты, при изъятии автомобиль оставили с приоткрытым окном, чтобы избежать возможной блокировки замков. В таком состоянии машина находилась почти год, из-за чего возникла угроза повреждения салона.
Адвокат пояснил, что защита уведомила следствие о возможных претензиях в случае порчи дорогостоящего имущества. После этого, незадолго до передачи дела в суд, ключи были возвращены владельце.
Защитник отметил, что возврат ключей позволил избежать дальнейших негативных последствий для автомобиля и выразил мнение, что следственные органы не всегда обеспечивают надлежащее хранение изъятого имущества.
Ранее у Чекалиной также были изъяты ювелирные украшения. Блогер обращалась в суд с просьбой вернуть их для продажи, ссылаясь на отсутствие доходов в условиях домашнего ареста, однако суд отказал.
Валерия Чекалина и ее бывший супруг Артем находятся под домашним арестом по делу о выводе 251,5 млн рублей в ОАЭ. У них трое общих детей, при этом Чекалина ожидает рождения четвертого ребенка.
