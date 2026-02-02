Аделия Петросян проводит последние тренировки перед Олимпиадой: золотая надежда России

Президент ФФККР Антон Сихарулидзе пожелал чистых прокатов Аделии Петросян и Петру Гуменнику на Олимпиаде-2026 в Милане. Оба фигуриста впервые выступят на взрослых международных соревнованиях. Хореограф Алексей Железняков назвал Петросян фаворитом на золото, подчеркнув необходимость безупречного исполнения. Женское одиночное катание пройдёт 17 и 19 февраля на арене Milano Ice Skating Arena. Все мировые рекорды в дисциплине принадлежат Камиле Валиевой.
Российские надежды на льду Милана: Петросян и Гуменник перед Олимпиадой-2026.
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе 1 февраля 2026 года выразил поддержку российским фигуристам Аделии Петросян и Петру Гуменнику в преддверии зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Милане. Сихарулидзе отметил, что оба спортсмена демонстрируют стабильную подготовку и находятся в оптимальной форме для выступления на главном старте четырёхлетия. Глава федерации подчеркнул, что ключевым условием успеха станут чистые прокаты без технических погрешностей.
Особое внимание Сихарулидзе уделил специфике положения молодых атлетов: ни Петросян, ни Гуменник ранее не выступали на взрослых международных соревнованиях в статусе взрослых спортсменов. По оценке президента ФФККР, психологическая и физическая нагрузка, связанная с дебютом на Олимпийских играх, представляет собой серьёзный вызов. В этой связи он призвал болельщиков по всей стране оказать всестороннюю поддержку фигуристам в их стремлении к высоким результатам.
Российский хореограф Алексей Железняков в интервью изданию Metaratings также обратил внимание на перспективы отечественных спортсменов в Милане. Железняков назвал Аделию Петросян одной из главных претенденток на олимпийское золото в женском одиночном катании. Вместе с тем хореограф указал на непредсказуемость ледовых соревнований, где решающее значение приобретают не только техническое мастерство и артистизм, но и стабильность исполнения в условиях стресса. По его мнению, для победы Петросян потребуется безупречное выступление, не оставляющее пространства для субъективных решений судейской коллегии.
Зимние Олимпийские игры 2026 года откроются в Италии 6 февраля. Соревнования по женскому одиночному фигурному катанию состоятся 17 и 19 февраля на арене Milano Ice Skating Arena в Милане. В турнире примут участие 29 фигуристок, представляющих 22 национальных олимпийских комитета. Все лицензии были распределены по итогам чемпионата мира 2025 года и дополнительного квалификационного турнира. После короткой программы в произвольную программу выйдут 24 сильнейшие спортсменки.
Стоит отметить, что накануне миланской Олимпиады все действующие мировые рекорды в женском одиночном катании принадлежат российской фигуристке Камиле Валиевой. Её достижения в короткой программе, произвольной программе и сумме баллов остаются эталоном для современных спортсменок. Этот факт добавляет особого значения выступлению новой волны российских фигуристов, которым предстоит подтвердить лидерство отечественной школы на международной арене.
Петр Гуменник и Аделия Петросян, несмотря на отсутствие опыта выступлений на взрослых международных турнирах, демонстрируют в национальных соревнованиях стабильность и техническую оснащённость, соответствующую уровню элитных соревнований. Их участие в Олимпийских играх рассматривается как важный этап смены поколений в российском фигурном катании. Успех молодых атлетов в Милане может стать отправной точкой для нового цикла достижений российской школы фигурного катания на мировой арене.