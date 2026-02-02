Аделия Петросян проводит последние тренировки перед Олимпиадой: золотая надежда России

Российский хореограф Алексей Железняков в интервью изданию Metaratings также обратил внимание на перспективы отечественных спортсменов в Милане. Железняков назвал Аделию Петросян одной из главных претенденток на олимпийское золото в женском одиночном катании. Вместе с тем хореограф указал на непредсказуемость ледовых соревнований, где решающее значение приобретают не только техническое мастерство и артистизм, но и стабильность исполнения в условиях стресса. По его мнению, для победы Петросян потребуется безупречное выступление, не оставляющее пространства для субъективных решений судейской коллегии.